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«Новые люди» объединились с «Партией роста»

Борис Титов возглавит федеральный политсовет «Новых людей» и «Партии роста»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Политическая партия «Новые люди» на своем съезде объединилась с «Партией роста», соответствующее решение было принято единогласно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что в партии появится новый орган управления – федеральный политсовет, который возглавит председатель «Партии роста» Борис Титов.

Орган будет прорабатывать «целый ряд инициатив, активно взаимодействовать со сторонними дружественными организациями». Федеральный политсовет будет органом, «который смотрит далеко и чьи руки не связаны текущей работой», уточнил Нечаев.

В материале отмечается, что лидер «Партии роста» Титов на мероприятии не присутствовал, поскольку уехал в командировку.

Накануне стало известно, что российская «Партия роста» 19 апреля войдет в состав «Новых людей».

О планируемом слиянии партий было объявлено 24 декабря 2023 года. Соглашение подписали председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и глава «Партии роста» Борис Титов.

Ранее лидер партии «Новые люди» заявил, что эта партия не является оппозиционной.

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