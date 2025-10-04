На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин проанализировал, где больше говорят о мире, а где – о войне

Володин: о мире в основном говорят в Китае и Индии, а о войне – в Европе
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин с помощью ИИ проанализировал заявления о мире и о войне в разных странах, оказалось, что о мире в основном говорят в Латинской Америке, Китае и Индии, а о войне – в Европе. Об этом он сообщил в своем канале в MAX.

«Как оказалось, о мире преимущественно говорят в государствах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, в Китае и Индии. О войне - руководство большинства европейских стран и Евросоюза. Особенно преуспели в этом в Англии, Польше, Франции, Германии», — подчеркнул он.

Володин также отметил, что народы европейских стран хотят мира, в отличие от политических элит государств Европы.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что политические элиты Европы и других стран НАТО продолжают антироссийский курс, чтобы направить внутриполитическую напряженность на внешний контур.

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса (НАТО). Рассуждая о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы, он заявил, что ответ будет весьма убедительным.

Ранее Путин сообщил о скором переоснащении ракетных войск стратегического назначения.

