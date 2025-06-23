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Путин сообщил о скором переоснащении ракетных войск стратегического назначения

Путин: в ракетные войска стратегического назначения поставят «Ярс» и ТУ-160М
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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что современные комплексы «Ярс» передадут в ракетные войска стратегического назначения, авиационную составляющую пополнят модернизированные ТУ-160М до конца 2025 года. Его слова приводит РИА Новости.

«В ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплекты «Ярс», авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы ТУ-160М», — заявил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов.

«Ярс» — межконтинентальная ракета, предназначенная для поражения стратегически важных объектов противников на большой дистанции при помощи ядерных боевых частей. Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире с максимальной взлетной массой с вооружением и топливом 275 тонн.

В декабре генерал-полковник Иван Бувальцев отметил, что ВС РФ успешно выполнили учебный запуск баллистической ракеты «Ярс» в рамках тренировки стратегических ядерных сил.

Ранее Белоусов назвал 42 задачи для Минобороны.

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