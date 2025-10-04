На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе раскрыли главную причину антироссийских заявлений лидеров ЕС и НАТО

Журналист Боуз: лидеры ЕС и НАТО конфликтуют с РФ, чтобы не потерять власть
Virginia Mayo/AP

Политические элиты Европы и других стран НАТО продолжают антироссийский курс, чтобы направить внутриполитическую напряженность на внешний контур. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Если элиты ЕС и НАТО перестанут конфликтовать с Россией, им придется иметь дело со своей вопиющей некомпетентностью и политическими неудачами в своих собственных странах», — подчеркнул он.

По мнению Боуза, антироссийская риторика европейских лидеров может привести к эскалации конфликта на Украине.

До этого издание National Interest (NI) писало, что наличие в арсенале России межконтинентальной ракеты «Ярс» говорит о ее серьезном настрое в отношении возможной ядерной войны, НАТО следует учитывать это при оказании давления на Москву.

Авторы статьи отметили, что при этом действия альянса, наоборот, становятся более конфликтными, а на фоне вопросов украинского кризиса и других проблем напряжение будет стремительно расти. Подчеркивается, что страны Запада сильно недооценивают военный потенциал России.

2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса (НАТО). Рассуждая о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы, он заявил, что ответ будет весьма убедительным.

Ранее Путин сообщил о скором переоснащении ракетных войск стратегического назначения.

