Путин рассказал об уже идущей войне со всеми странами НАТО

Путин: все страны из состава НАТО воюют с Россией

С Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Россия воюет не с ВСУ и Украиной, а фактически со всеми странами НАТО», — сказал он.

Также в ходе мероприятия Путин ответил на вопрос о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы. Ответ будет весьма убедительным, пообещал президент. Он уточнил, что, если какие-либо страны захотят «потягаться с Россией», то «пусть попробуют».

Кроме того, российский лидер отметил, что испытывает чувство гордости за Российские вооруженные силы, и за граждан России. Он видит важнейшую роль РФ в выстраивании мирового баланса. Поэтому весь мир нуждается в существовании России, считает Путин.

Ранее на Украине призвали признать, что идет война России и НАТО.