Путин объяснил смысл программы «Время героев» для участников СВО

Путин: «Время героев» поможет военным продолжить служение Отечеству после СВО
Александр Вильф/РИА Новости

Программа «Время героев» призвана помочь участникам специальной военной операции продолжить путь служения Родине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии в образовательном центре «Сириус», передает РИА Новости.

«Смысл этой программы в том, чтобы наши воины, прошедшие специальную военную операцию, продолжили путь служения Отечеству», — сказал Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград педагогам, обучавшим участников СВО.

Мероприятие проходит в новом концертном зале «Сириуса» в Сочи.

9 сентября Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Президент дал высокую оценку новому концертному центру «Сириус», назвав его «конфеткой» и выразив признательность главному архитектору Андрею Литвинову за его талант.

Глава государства подчеркнул, что особая миссия центра — воспитание гармонично развитой личности и формирование общности людей, объединенных духовными ценностями, культурой и общим будущим.

Ранее в Германии объяснили значение для Запада речи Путина на «Валдае».

