Путин приехал в Сириус

Путин приехал на федеральную территорию Сириус
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что российский лидер посетит научно-технологический университет «Сириус», его лабораторный комплекс, а также проведет встречу с молодыми учеными.

9 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ночная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи не повлияла на график президента РФ.

Накануне глава государства подключился к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС из Сочи.

Утром 9 сентября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные системы противовоздушной обороны в течение ночи сбили 31 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 (мск) 8 сентября до 7:00 (мск) 9 сентября. За это время над акваторией Черного моря уничтожили 15 беспилотников, в Белгородской области — семь, в Курской области — три. По два БПЛА перехватили в Краснодарском крае и Республике Крым, по одному — в Воронежской и Тамбовской областях.

Ранее россияне назвали главный итог визита Путина в Китай.

