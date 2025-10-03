На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о ключе успеха центра «Сириус»

Путин назвал ключевые факторы успеха образовательного центра «Сириус»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал ключевые составляющие успеха образовательного центра «Сириус» во время открытия нового концертного зала в комплексе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ключ к успеху «Сириуса» в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учеба, знания, спорт, искусство, подлинное равное партнерство учеников, учителей и наставников», — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что особая миссия центра — воспитание гармонично развитой личности и формирование общности людей, объединенных духовными ценностями, культурой и общим будущим.

9 сентября Владимир Путин приехал на федеральную территорию Сириус.

Президенту РФ в ходе визита в лабораторию университета «Сириус» рассказали о «молодильной» клубнике, а также об усовершенствованном винограде сорта «мерло».

Ранее Путин раскрыл, в чем сила России.

