В Германии объяснили значение для Запада речи Путина на «Валдае»

BZ: речь Путина на «Валдае» сигнализирует о резком ухудшении отношений с Западом

Выступление президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» показало тревожную тенденцию в отношениях с Западом. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс», — пишет издание.

По мнению BZ, в речи российского лидера прослеживаются свидетельства резкого ухудшения отношений с Западом, особенно с Европой. Путин выразил готовность продолжать переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

При этом издание отмечает, что Россия отвергла идею ротационного включения Германии в состав Совета Безопасности ООН. Помимо этого в ФРГ опасаются «ядерных угроз» на фоне заявления Путина о том, что попытки нанести РФ стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе.

В ходе своей речи на «Валдае» Путин назвал простофилями тех, кто после распада СССР ожидал хороших отношений с Западом.

Путин отметил, что указанные «простофили» решили, что общая семья народов будет «по-семейному хорошо жить», но этого не произошло. Главное из заявлений российского лидера на «Валдае» — в материале «Газеты.Ru».

