«Просто конфетка». Путин оценил новый концертный центр «Сириус»

Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Владимир Путин дал высокую оценку новому концертному центру «Сириус», назвав его «конфеткой» и выразив признательность главному архитектору Андрею Литвинову за его талант. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вас искренне поздравляю, очень хорошо, что у нас так много таких молодых и таких талантливых людей, как вы, просто здорово», — заявил Путин, обращаясь к Литвинову.

Президент подчеркнул, что открытие подобного центра важно не только для «Сириуса», но и для всей России. Он поздравил Литвинова с большим успехом в создании этого объекта.

«Искренне говорю. Просто конфетка такая», — отметил глава государства.

В ходе разговора Путин в шутливой форме отметил оригинальную прическу архитектора.

«Несмотря на то, что вы такой лохматый, так выглядите, у вас замечательно все получается. Вы просто очень талантливый человек», — подчеркнул Путин.

По его словам, основой достижений «Сириуса» является его уникальный дух и содержание образовательного процесса, гармонично сочетающие учебу, науку, спорт и искусство.

Ранее Путин раскрыл, в чем сила России.

