Меркель заметила отсутствие спикеров из Восточной Германии в День единства

На торжествах по случаю 35-летней годовщины объединения Германии нет спикеров из восточной части страны. Об этом в интервью ZDF заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Можно было бы выбрать в качестве приглашенного спикера кого-нибудь из Восточной Европы или Восточной Германии по случаю 35 лет германского единства», — подчеркнула она.

3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ), завершив разделение государства после Второй мировой войны.

Комментируя 35-летие объединения Германии, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что это создало предпосылки для зависимости ФРГ от США, а также для дальнейшего расширения НАТО на восток.

По словам Нимайера, без объединения Германии страны Восточной Европы не вступили бы в Североатлантический альянс.

Нимайер также говорил, что генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.

