Меркель раскритиковала торжества по случаю 35-летия объединения Германии

Меркель заметила отсутствие спикеров из Восточной Германии в День единства
IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

На торжествах по случаю 35-летней годовщины объединения Германии нет спикеров из восточной части страны. Об этом в интервью ZDF заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Можно было бы выбрать в качестве приглашенного спикера кого-нибудь из Восточной Европы или Восточной Германии по случаю 35 лет германского единства», — подчеркнула она.

3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) вошла в состав Федеративной Республики Германия (ФРГ), завершив разделение государства после Второй мировой войны.

Комментируя 35-летие объединения Германии, глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что это создало предпосылки для зависимости ФРГ от США, а также для дальнейшего расширения НАТО на восток.

По словам Нимайера, без объединения Германии страны Восточной Европы не вступили бы в Североатлантический альянс.

Нимайер также говорил, что генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.

Ранее Лукашенко предложил Германии восстановить отношения.

