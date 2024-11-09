В Германии рассказали об отношении Горбачева к ГДР перед падением стены

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил в разговоре с РИА Новости, что генсекретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.

По словам собеседника агентства, даже после разрушения Берлинской стены оставались сомнения в том, претерпит ли изменения система Восточной Германии. Сам Нимайер считал, что для ГДР не было пути назад. Он считал очевидным, что Советский Союз не сможет помочь сохранить восточногерманскую систему.

«Думаю, что Горбачев до этого отказался от Восточной Германии и, вероятно, от своего политического выживания. Он приехал в Восточный Берлин на 40-ю годовщину ГДР 7 октября 1989 года. Господин [глава ГДР Эрих] Хонеккер еще руководил государством, и господин Горбачев тогда сказал — возможно, перевод был не самый точный — то, что мы в Германии поняли, как «Жизнь наказывает тех, кто приходит слишком поздно». Этого господин Хонеккер не хотел слышать», — сказал Нимайер.

По его мнению, Хонеккер рассчитывал на поддержку СССР для укрепления государственного аппарата и силовых структур, которые ослабевали из-за массовых протестов и утраты доверия. Как считает Нимайер, руководитель ГДР, вероятно, полагал, что ситуация будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям 1953 года, когда на улицы Восточной Германии были выведены танки, однако СССР не стал бы этого делать. Это, как считает политик, стало концом для ГДР и лично для Хонеккера, который вскоре ушел в отставку.

По словам Нимайера, после падения Берлинской стены Горбачев «все отпустил» и наблюдал за происходящим, однако вмешиваться не хотел.

9 ноября 1989 года пала Берлинская стена — символ «холодной войны», граница между капиталистическим Западным и социалистическим Восточным Берлином. Тысячи человек пытались сбежать из ГДР через стену в поисках лучшей жизни. Падение «оборонительного антифашистского вала» ознаменовало поражение СССР и ГДР в противостоянии с капиталистическими странами.

Ранее сын строителя Берлинской стены рассказал «Газете.Ru» об участии в ее сносе.