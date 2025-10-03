Объединение Германии в 1990 году создало предпосылки для зависимости ФРГ от США, а также для дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер РИА Новости.

«Объединение создало не свободную и суверенную Германию, а сохранила вассальное для США, оккупированное государство», — отметил он.

По словам Нимайера, без объединения Германии страны Восточной Европы не вступили бы в Североатлантический альянс.

До этого Нимайер говорил, что генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев отказался от реальной поддержки властей Восточной Германии еще до падения Берлинской стены, поэтому крах ГДР стал неизбежным.

По его словам, даже после разрушения Берлинской стены оставались сомнения в том, претерпит ли изменения система Восточной Германии. Сам Нимайер считал, что для ГДР не было пути назад. Он считал очевидным, что Советский Союз не сможет помочь сохранить восточногерманскую систему.

По его мнению, Хонеккер рассчитывал на поддержку СССР для укрепления государственного аппарата и силовых структур, которые ослабевали из-за массовых протестов и утраты доверия. Как считает Нимайер, руководитель ГДР, вероятно, полагал, что ситуация будет развиваться по сценарию, аналогичному событиям 1953 года, когда на улицы Восточной Германии были выведены танки, однако СССР не стал бы этого делать. Это, как считает политик, стало концом для ГДР и лично для Хонеккера, который вскоре ушел в отставку.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.