Лукашенко предложил Германии восстановить отношения

Лукашенко предложил Германии снимать барьеры и восстанавливать отношения
Evgenia Novozhenina/Reuters

Белоруссия предлагает Германии снять пограничные барьеры и восстановить отношения между государствами. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает пресс-служба белорусского лидера.

«Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, это будет непросто, однако такое развитие событий отвечает интересам народов.

Глава государства также добавил, что объединение Германии в 1990 году стало одним из самых значимых событий в истории современной Европы.

До этого Лукашенко говорил, что президент США Дональд Трамп не хочет приглашать лидеров европейских стран к переговорам по Украине, так как они сами продемонстрировали, что их статус «ниже плинтуса».

Как он отметил, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд сами признавались, что участвовали в переговорах, чтобы усыпить бдительность России и дать Украине возможность накопить силы. Речь идет о встречах, приведших к подписанию «Минска-2».

Ранее в ЕС признали, что неспособны сдерживать Россию.

