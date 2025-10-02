Путин встретился с президентом Республики Сербской

Президент России Владимир Путин провел в Сочи встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробностей встречи агентство не приводит. Переговоры прошли после пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, в которой участвовал лидер РФ.

2 октября эту встречу анонсировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, лидеры РФ и Республики Сербской поддерживают диалог и рассматривают переговоры как возможность укрепить двусторонние связи и обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества.

Накануне сам Додик заявил, что хочет встретиться с Путиным. Он отметил, что такая возможность появится у него после выступления президента России пленарной сессии клуба «Валдай» в Сочи.

Ранее Додик высказался о ходе СВО.