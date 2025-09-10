Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится успешно для России. Об этом заявил президент входящей в Боснию и Герцеговину автономной Республики Сербской Милорад Додик, его цитирует РИА Новости.

«Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, (она — «Газета.Ru») продвигается, ее ждет успех», — заявил глава анклава журналистам по итогам встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Москве.

В ходе встречи также был поднят вопрос происходящего в Республике Сербской. В разговоре с Додиком Шойгу назвал обстановку в анклаве достаточно напряженной. Додик в свою очередь заявил, что ситуация под контролем, и ответственность за политический кризис в Республике Сербской он возложил на западные страны.

В августе ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования. Он организует референдум относительно «неконституционного приговора» суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Зимой суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, приговорив его заочно к году тюрьмы. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

Ранее Лавров обвинил Запад в событиях в Боснии и Герцеговине.