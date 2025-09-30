На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додик анонсировал встречу с Путиным

Додик заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным 2 октября в Сочи
Amel Emric/Reuters

Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 2 октября. Об этом он сказал в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.

«У меня будет возможность встретиться с Путиным», — сказал Додик.

Он отметил, что такая возможность появится у него в четверг после выступления Владимира Путина в международном клубе «Валдай» в Сочи.

22-е ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» началось в Сочи 29 сентября и продлится до 2 октября. Участие в событии примут 140 представителей из более чем 40 стран. В их числе будет и Милорад Додик. Главная цель конференции — поиск приемлемых решений по недопущению многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого государства и всего мира в целом.

Известно, что президент России посетит сессию клуба «Валдай» 2 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предстоящая сессия станет самой насыщенной.

Ранее Додик высказался о ходе СВО.

