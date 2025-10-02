В Кремле сообщили о встрече Путина с Додиком 2 октября

В четверг Владимир Путин проведет встречу с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что оба лидера поддерживают диалог и рассматривают переговоры как возможность укрепить двусторонние связи и обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества.

Накануне сам Милорад Додик заявил, что хочет встретиться с Владимиром Путиным. Он отметил, что такая возможность появится у него после выступления Владимира Путина в международном клубе «Валдай» в Сочи.

22-е ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению» началось в Сочи 29 сентября и продлится до 2 октября. Участие в событии примут 140 представителей из более чем 40 стран. В их числе будет и Милорад Додик. Главная цель конференции — поиск приемлемых решений по недопущению многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого государства и всего мира в целом.

Президент России посетит сессию клуба «Валдай» 2 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предстоящая сессия станет самой насыщенной.

Ранее Додик высказался о ходе СВО.