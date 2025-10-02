Путин: если Россия — бумажный тигр, то что собой представляет НАТО

Если Россия — бумажный тигр, то что тогда собой представляет Североатлантический альянс — таким вопросом задался президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

23 сентября Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

25 сентября президент США заявил, что больше не планирует использовать выражение «бумажный тигр». По словам главы Белого дома, он не хотел кого-либо так называть.

Потом Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром», хотя обещал больше не использовать подобное выражение.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.