Трамп нарушил обещание не называть Россию «бумажным тигром»

Президент США Дональд Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром», хотя обещал больше не использовать подобное выражение. Об этом глава Белого дома заявил в ходе выступления перед высшим офицерским составом американской армии в Вирджинии, передает РИА Новости.

Американский лидер снова отметил, что он разочаровался в президенте России Владимире Путине.

«Я сказал, что думал, он (Путин. — «Газета.Ru») покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: «Знаете, вы выглядите неважно. Вы сражаетесь четвертый год в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы бумажный тигр?» — сказал президент США.

23 сентября Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

25 сентября президент США заявил, что больше не планирует использовать выражение «бумажный тигр». По словам главы Белого дома, он не хотел кого-либо так называть.

27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание Трампа о «бумажном тигре», отметил разнообразие инструментов, методов и подходов, используемых в публичной дипломатии. По его словам, он уже не раз высказывал свое мнение о тех или иных заявлениях Трампа.

