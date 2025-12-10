На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Болгарии отказался экстрадировать россиянина по делу о взрыве в порту Бейрута

Telegram-канал SHOT

В Болгарии суд отказался экстрадировать в Ливан гражданина России Игоря Гречушкина по делу о взрыве судна в порту Бейрута. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Дело мужчины было рассмотрено Софийским городским судом. Как заявил журналистам прокурор Ангел Кынев, он обжалует это решение суда в течение семи дней.

4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который полностью уничтожил местный порт, являвшийся основным в стране.

Ударной волной повредило сотни домов и социальных объектов. Пострадали системы электроснабжения и канализации.
Уничтожен хранившийся в порту национальный запас зерна.

Травмы различной степени тяжести получили тысячи человек, из них 200 человек не выжили. Причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

Известно, что Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, с которого за несколько лет до происшествия была конфискована эта аммиачная селитра. На этом фоне в 2021 году Интерпол объявил россиянина в розыск.

16 сентября текущего года правоохранители задержали Гречушкина в аэропорту Софии. Мужчина прилетел в Болгарию из Кипра.

После задержания гражданина РФ Ливан заявил, что потребует его выдачи.

Ранее в МИД России высказались о задержании Гречушкина в Болгарии.

