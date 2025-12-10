«Сигналы уловил»: в России раскрыли, как Трамп будет давить на Зеленского

Президент США Дональд Трамп может продолжить использовать антикоррупционные органы Украины для дальнейшего давления на украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы добиться мира на Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Никаких сомнений нет в том, что Трамп оказывает давление на Зеленского. Безусловно, речь идет о давлении, этого никто не скрывает, и нет тех, кто не понимает этого обстоятельства», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, «нормального обсуждения» мирного соглашения по Украине пока «не получается», поэтому у Трампа нет других вариантов, кроме как оказывать давление на Киев.

По словам Новикова, коррупционное дело соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича стало сигналом Украине о необходимости мирного урегулирования конфликта.

«Судя по его (Зеленского. – «Газета.Ru») последним заявлениям, он эти сигналы уловил, услышал, потому что понятно, что за делом Миндича очень легко могут последовать и самые разные другие дела, непосредственно касающиеся самого Зеленского», — заявил парламентарий.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее финский президент заявил, что мирное соглашение по Украине «весьма близко».