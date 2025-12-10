На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тело пенсионера нашли вмерзшим в лед на реке в Новосибирске

В Новосибирске нашли вмерзшее в лед на реке тело пенсионера
Telegram-канал «СПАСАТЕЛИ МАСС»

На реке в Новосибирске нашли тело пенсионера, вмерзшее в лед. Об этом сообщают городские спасатели.

Инцидент произошел на реке Иня в районе улицы Заречной. Сотрудники экстренных служб обнаружили тело мужчины 1949 года рождения, который числился пропавшим без вести. Его нашли вмерзшим в лед — предварительно, он провалился в воду и не смог выбраться.

Дата и время случившегося с пожилым мужчиной в данный момент устанавливаются. Спасатели призвали граждан быть предельно осторожными при выходе на лед, отмечая его непредсказуемую опасность.

До этого в Челябинской области на дне реки нашли ушедших на рыбалку отца и сына. Их подняли из воды и передали сотрудникам полиции. С семьей погибших работает психолог.

Ранее в Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед.

