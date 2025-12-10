На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В христианской организации скаутов в США годами насиловали детей

В США пастор из христианской организации скаутов насиловал детей годами
Brendan McDermid/Reuters

В христианской организации скаутов в США годами насиловали детей. Об этом сообщает NBC News.

Речь идет о «Королевских рейнджерах» в штате Орегон, в которой пастор, будучи руководителем отряда, подвергал детей-скаутов сексуальному насилию до 1988 году, когда его осудили за надругательство над двумя детьми. При этом, по данным издания, к тому времени его обвинили по меньшей мере 18 мальчиков.

Материал NBC News повествует о Трэвисе Регере, который стал жертвой лидера организации в 1984 году, в возрасте 10 лет.

«Именно тогда, по его словам, командир «Королевских рейнджеров» из его церкви Ассамблей Бога в Олбани, штат Орегон, домогался его и другого мальчика во время ночевки», — говорится в статье.

Вступление в «Королевских рейнджеров» поколениями было обрядом посвящения для миллионов американцев по всей стране в Ассамблеях Бога — крупнейшей в мире пятидесятнической деноминации. Целью программы, согласно ее описанию, является превращение мальчиков в мужчин, подобных Иисусу Христу, посредством изучения Библии и походов с рюкзаком.

4 декабря в США мужчину, который играл Санта-Клауса, поймали на распространении детской порнографии. По данным Daily Star, детективы получили информацию о загрузке детской порнографии из одного из домов в городе Гамильтон. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 64-летний Марк Паулино, бывший учитель начальной школы, работавший на праздниках в роли Санта-Клауса.

В ходе обысков в доме мужчины у него обнаружили множество предметов, имеющих значение для следствия. Паулино арестовали и обвинили в хранении и распространении материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми, а также в создании угрозы благополучию ребенка.

Ранее воронежского физрука-педофила заключили под стражу.

