В ВСУ уличили Сырского во лжи об обстановке на одном из участков фронта

В ВСУ заявили, что слова Сырского о Димитрове не соответствуют действительности
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что слова главнокомандующего Александра Сырского о Димитрове (украинское название — Мирноград) в ДНР не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на представителей 7-го корпуса десантно-штурмовых войск украинской армии.

По словам собеседников издания, Сырский продолжает утверждать, что город не окружен российскими войсками, однако это неправда, отметили они.

«Официальная информация не соответствует действительности», — сказали военнослужащие.

По их словам, ситуация в Димитрове (Мирнограде) развивается критически. В настоящий момент предпринимаются попытки вывести украинских военных из города, однако подразделения теряют своих при переходе через так называемые «серые зоны» — спорные территории, где линии фронта не определены.

9 декабря в Минобороны РФ сообщили об улучшении положения группировки войск «Центр» в Димитрове. По данным ведомства, российские бойцы продолжают операцию по уничтожению окруженных солдат ВСУ. В МО отметили, что группировка продвинулась по переднему краю. Бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской и аэромобильной бригадам украинской стороны, а также двум десантно-штурмовым бригадам, трем штурмовым полкам и трем бригадам морской пехоты.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ оценил ситуацию в Димитрове в ДНР.

Новости Украины
