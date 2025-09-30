Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп: морфлот США опережает Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет
Alex Brandon/AP

Американский флот значительно превосходит Россию и Китай по подводным лодкам. Такое мнение озвучил президент США Дональд Трамп на встрече с высшим офицерским составом вооруженных сил США, передает РИА Новости.

«Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет. Россия, кстати, вторая», — заявил он.

На данный момент в арсенале подводного флота Соединенных Штатов находится 71 атомная подводная лодка.

13 марта Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Позднее в том же месяце президент США провел переговоры с финским коллегой Александером Стуббом по сотрудничеству в сфере строительства и закупки ледоколов для американского флота.

Ранее Трамп рассказал об успехах США в космической гонке с Россией и Китаем.

