Лавров прокомментировал высказывание Трампа о «бумажном тигре»

Лавров прокомментировал слова Трампа, сравнившего Россию с «бумажным тигром»
Mike Segar/Reuters

Комментируя высказывание президента США Дональда Трампа о «бумажном тигре», министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил разнообразие инструментов, методов и подходов, используемых в публичной дипломатии. Его слова приводит РИА Новости.

«Не за всеми высказываниями можно уследить, но я запомнил, что через день после того как этот термин был произнесен — «бумажный тигр» — через день президента Трампа спросили, считает ли он по-прежнему Россию «бумажным тигром». Он ответил отрицательно», – уточнил Лавров.

По словам Лаврова, он уже не раз высказывал свое мнение о тех или иных заявлениях Трампа.

«В публичной дипломатии существует широкий спектр инструментов, способов и приемов», – добавил он.

23 сентября Трамп подверг критике российскую спецоперацию на Украине, назвав ее «бесцельной борьбой», и усомнился в военной мощи Москвы. Он заявил, что Россия ведет боевые действия уже три с половиной года, в то время как настоящая военная держава справилась бы с этой задачей за неделю. Неспособность быстро завершить конфликт, по мнению Трампа, делает Россию похожей на «бумажного тигра».

Ранее Трамп пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр».

