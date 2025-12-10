Египет выступил против проведения акции в поддержку ЛГБТ на матче ЧМ-2026

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) направила письмо Международной федерации футбола (ФИФА) с официальным протестом против планов посвятить матч с Ираном на чемпионате мира поддержке ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«ЕФА требует, чтобы ФИФА не проводила никаких мероприятий или выступлений, связанных с поддержкой ЛГБТ, на стадионе в день матча», — сказано в заявлении.

В своем обращении ЕФА категорически отвергает любые действия, направленные на поддержку ЛГБТ, заявив, что они прямо противоречат культурным, религиозным и социальным ценностям арабского и мусульманского общества. В ассоциации подчеркивают важность избегания мероприятий, способных вызвать разногласия среди болельщиков обеих стран.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

