НАТО начала использовать «летающие радары» для разведки у границ России в Арктике

НАТО стала использовать летающие радары для разведки у границы России в Арктике

Страны НАТО начали применять самолеты дальнего радиолокационного обнаружения для разведки вблизи границ России в Арктике. Об этом заявил начальник пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Корецкий, сообщает РИА Новости.

Выступая на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», он отметил, что альянс наращивает силовой потенциал в западном секторе Арктики под предлогом сдерживания России. По его словам, существенно возросла активность разведывательных кораблей и авиации НАТО.

«Существенно возросла разведывательная активность стран альянса в акватории Баренцева моря. Ключевым инструментом в системе технической разведки НАТО в Арктике остаются разведывательные корабли», — сказал Корецкий.

Он также констатировал, что коллективный Запад нацелен на установление международного управления Северным морским путем.

8 декабря самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании заметили в небе над Черным морем.

Ранее ВМС Британии перехватили российские корабль и танкер.