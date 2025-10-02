На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал «корневую первопричину» украинского конфликта

Путин: причиной конфликта на Украине стала политика Запада после Холодной войны
Григорий Сысоев/РИА Новости

Корневой первопричиной конфликта на Украине стала политика Запада после Холодной войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, «эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех», кто считал себя победителем Холодной войны, «привели к стремлению навязать всем односторонние субъективные представления о безопасности».

«Это, на самом деле, и стало подлинной, корневой первопричиной не только украинского, но и многих других острых конфликтов ХХ - первого десятилетия XXI века», — сказал глава государства.

Он добавил, что в результате сегодня «вообще никто» не чувствует себя в безопасности.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

1 сентября Путин сказал, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности.

Ранее в МИД РФ назвали первоочередную задачу в урегулировании на Украине.

