Путин назвал условия для урегулирования на Украине

Путин: для урегулирования на Украине должны быть устранены первопричины кризиса

Для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Об этом в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент России Владимир Путин, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — заявил он.

Глава государства добавил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин объяснил, что устранить конфликт возможно только при устранении первопричин, среди которых регулярные попытки стран Запада «втянуть Украину в НАТО» и госпереворот в Киеве, спровоцированный западными странами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большой ошибкой украинской стороны является ее курс на несговорчивость. По его словам, «никакого добра» украинская сторона от подобной позиции не получит, а даже наоборот это сделает ситуацию для Киева еще хуже.

Ранее Зеленский пообещал встречи по Украине на уровне лидеров.