На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал условия для урегулирования на Украине

Путин: для урегулирования на Украине должны быть устранены первопричины кризиса
true
true
true

Для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Об этом в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент России Владимир Путин, передает Telegram-канал Кремля.

«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса», — заявил он.

Глава государства добавил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Путин объяснил, что устранить конфликт возможно только при устранении первопричин, среди которых регулярные попытки стран Запада «втянуть Украину в НАТО» и госпереворот в Киеве, спровоцированный западными странами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большой ошибкой украинской стороны является ее курс на несговорчивость. По его словам, «никакого добра» украинская сторона от подобной позиции не получит, а даже наоборот это сделает ситуацию для Киева еще хуже.

Ранее Зеленский пообещал встречи по Украине на уровне лидеров.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами