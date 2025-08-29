На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ назвали первоочередную задачу в урегулировании на Украине

Рябков: Россия не позволит сорвать достигнутые на Аляске понимания
Shatokhina Natalia/Global Look Press

В настоящее время Россия работает над тем, чтобы не сорвать достигнутые между Москвой и Вашингтоном на Аляске понимания. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг нее сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача», — сказал замглавы ведомства.

15 августа на Аляске президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

Ранее в Госдуме назвали главное препятствие для продолжения переговоров РФ и Украины.

