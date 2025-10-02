Путин сообщил, что Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы

Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что самовнушение — вещь опасная.

«Мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы», — уточнил Путин.

Он отметил, что большинство европейцев не поймут, чем им страшна Россия, в ущерб собственным интересам.

При этом, по словам президента, Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции. Также РФ видит, с каким усердием Европа пытается заделать трещины, идущие по ее «зданию».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

