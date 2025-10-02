На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил, что Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы

Путин: Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы
true
true
true

Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что самовнушение — вещь опасная.

«Мы просто не можем не уделять внимание тому, что происходит, не имеем права этого делать из соображений обеспечения нашей собственной безопасности. Повторю, нашей обороны и безопасности. Потому внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы», — уточнил Путин.

Он отметил, что большинство европейцев не поймут, чем им страшна Россия, в ущерб собственным интересам.

При этом, по словам президента, Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции. Также РФ видит, с каким усердием Европа пытается заделать трещины, идущие по ее «зданию».

Незадолго до этого политолог Илья Ухов отметил, что выступление главы государства в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» — событие всегда знаковое, оно наполнено новыми смыслами и концептуальными оценками мирового развития. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Речь президента посвящена полицентричному миру – это главная тема заседания клуба в 2025 году. Глава государства ежегодно участвует в форуме с 2004-го. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле ответили на заявления европейских стран об опасности России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами