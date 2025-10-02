На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на заявления европейских стран об опасности России

Песков заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия не представляет угрозы для европейских стран. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что эскалация исходит не от России, а от Европы. Песков отметил, что Европа пытается всячески демонизировать Российскую Федерацию.

«Мы ничего не можем с этим поделать, потому что эскалация исходит из европейских стран и отдельных столиц, а также Европейского союза — [они — прим. ред.]пребывают в глубокой истерии и пытаются изобразить Россию как зло», — сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что Россия продолжит сохранять открытость для диалога и общения со всеми странами. Он указал, что нежелание Украины договариваться не добавляет стабильности ситуации.

Кроме того, Песков сообщил, что Москва заметила заявления американских чиновников о возможности ударов вглубь российской территории. В то же время Песков обратил внимание, что «волшебной пилюли» и «волшебного оружия», которые позволили бы Украине изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, по-прежнему нет.

Ранее Песков назвал тему выступления Путина на «Валдае».

