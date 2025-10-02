На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле считают, что США выступают за дипломатическое урегулирование на Украине

Песков: Россия исходит из воли США на дипломатическое урегулирование на Украине
true
true
true
close
Depositphotos

Россия исходит из того, что США по-прежнему имеют политическую волю на перевод урегулирования украинского конфликта в политико-дипломатическое русло. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю дальше <…> вывести действия в русло все-таки политико-дипломатическое», — сказал он, комментируя идущую из Вашингтона риторику.

Также представитель Кремля отметил, что мирному урегулированию конфликта «мешают».

12 сентября президент США Дональд Трамп выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта. По словам американского лидера, другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее.

Глава Белого дома также заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

1 сентября президент России Владимир Путин сказал, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности. Он отметил, что путь к урегулированию открыл также прошедший саммит с Трампом на Аляске.

Ранее Путин оценил подход США к урегулированию конфликта на Украине.

