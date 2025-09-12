На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп снова разочаровался темпами урегулирования на Украине

Трамп: урегулированию на Украине мешает ненависть между Москвой и Киевом
Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз разочаровался темпами урегулирования украинского конфликта.

«Я очень разочарован», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что другие конфликты, разрешения которых добился президент США, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

9 сентября глава Белого дома отметил, что решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

8 сентября Трамп заявил, что он и его супруга Мелания поддерживают хорошие отношения с Путиным, но разочарованы тем, что конфликт на Украине до сих пор не завершен. Глава Белого дома также рассказал, что у него проходят «интересные переговоры», в которых участвуют европейские лидеры.

Ранее в Кремле предостерегли от ношения «розовых очков» в урегулировании на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
