Путин оценил подход США по урегулированию конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания перед саммитом Россия — США на Аляске, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, администрация Белого дома пытается выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в конфликт сторон.

«Для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом», — заключил Путин.

Встреча российского и американского президентов пройдет на Аляске 15 августа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры начнутся в 11:30 по местному времени (22:30 мск) в Анкоридже.

Вместе с Путиным участие в переговорах с Трампом примет российская делегация, в состав которой в том числе вошли Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Ушаков назвал символичным место встречи Путина и Трампа.