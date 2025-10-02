Захарова: Польша много лет раскачивала ситуацию на Украине для борьбы с Россией

Польша много лет раскачивала ситуацию на Украине для противостояния с Россией. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат заявила, что Польша регулярно на всех уровнях, «во всех смыслах» занималась моделированием ситуации на Украине для того, чтобы использовать ее в целом и складывающуюся ситуацию — для будущего и нарастающего противостояния с Россией.

29 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с Россией ведется конфликт нового типа.

«Это война. Мы этого не хотели, это порой странно, это война нового типа, но это все равно война», — заявил политик.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания глав МИД Группы двадцати заявил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

Ранее на Украине призвали признать, что идет война России и НАТО.