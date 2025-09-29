На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши заявил об уже идущей войне с Россией

Премьер Польши Туск: страны Запада ведут «войну нового типа» против России
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Запада ведут «войну нового типа» с Россией. Об этом сообщает газета The Guardian.

По его словам, самая важная задача для лидеров общественного мнения в настоящий момент — донести до всего западного сообщества, что война с Россией уже происходит.

«Это война. Мы этого не хотели, это порой странно, это война нового типа, но это все равно война», — заявил он в ходе выступления.

25 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совещания глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20) заявил, что НАТО и Европейский союз руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможное создание бесполетной зоны над Украиной и предоставление странам — членам НАТО права сбивать российские дроны ознаменует начало войны между РФ и Североатлантическим альянсом.

Ранее на Украине призвали признать, что идет война России и НАТО.

