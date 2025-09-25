На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров обвинил НАТО и ЕС в объявлении войны России руками Украины

Сергей Гунеев/РИА Новости

НАТО и Европейский союз (ЕС) руками Украины объявили войну России и приняли в ней прямое участие. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20), передает ТАСС.

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

15 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможное создание бесполетной зоны над Украиной и предоставление странам — членам НАТО права сбивать российские дроны ознаменует начало войны между РФ и Североатлантическим альянсом.

17 сентября папа Римский Лев XIV заявил, что Североатлантический альянс не начинал какую-либо войну, а Польша обеспокоена своей безопасностью после инцидента с дронами. Понтифик назвал напряженной сложившуюся ситуацию и отметил, что она, безусловно, вызывает беспокойство.

Ранее российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ.

