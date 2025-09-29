Сибига призвал признать, что идет война России и НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал признать, что идет война России и НАТО. Его слова приводит РИА Новости, ссылаясь на трансляцию форума.

«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом...», — сказал он.

Он добавил, что между сторонами проходит военный конфликт в условиях «необъявленной войны».

Недавно бывший командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис, призвал альянс к более решительным действиям против российской авиации. Он уверен, что НАТО следует сбивать беспилотники и самолеты, нарушающие воздушное пространство стран блока, а в дальнейшем рассмотреть возможность введения бесполетной зоны над Украиной.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о необходимости вынуждать Киев встать на путь мира. Представитель Кремля считает, что нужно заставить страны Европы отказаться от милитаристских позиций.

