Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым «непригодным для жизни»

Экс-министр обороны Британии Уоллес: Крым нужно сделать непригодным для жизни

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крымский полуостров «непригодным для жизни». С таким заявлением политик выступил на Варшавском форуме безопасности, сообщает The Guardian.

По мнению экс-министра, Европа должна нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задавить Крым», — заявил Уоллес.

Также он предложил применять ракеты большой дальности для уничтожения Крымского моста. Варшавский форум безопасности является одной из ключевых международных площадок для обсуждения вопросов безопасности в Европе.

26 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве сообщила, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Позже спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не запрещает украинской стороне наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее Сергей Аксенов увидел в диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа новые возможности для Крыма.