На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым «непригодным для жизни»

Экс-министр обороны Британии Уоллес: Крым нужно сделать непригодным для жизни
true
true
true
close
Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал сделать Крымский полуостров «непригодным для жизни». С таким заявлением политик выступил на Варшавском форуме безопасности, сообщает The Guardian.

По мнению экс-министра, Европа должна нанести удар по самолюбию президента России Владимира Путина, который в 2014 году сравнил Крым со «Святой горой».

«Поэтому мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задавить Крым», — заявил Уоллес.

Также он предложил применять ракеты большой дальности для уничтожения Крымского моста. Варшавский форум безопасности является одной из ключевых международных площадок для обсуждения вопросов безопасности в Европе.

26 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве сообщила, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Позже спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон не запрещает украинской стороне наносить удары вглубь территории РФ.

Ранее Сергей Аксенов увидел в диалоге Владимира Путина и Дональда Трампа новые возможности для Крыма.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами