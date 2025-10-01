В Госдуме заговорили об ударе «Орешником» по офису Зеленского в Киеве

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по офису президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. В беседе с NEWS.ru он отметил, что власти республики могут столкнуться с возмездием в случае новых выпадов в сторону Москвы.

Политик напомнил, что ВС РФ еще не применяли оружие, которое могли бы использовать. Такое развитие событий приветствовали бы не только в России, отметил депутат.

«Надо напомнить про «Орешник» и про другое оружие, которое по своей разрушительной силе можно сравнить с ядерным оружием. Кстати, у нас также наготове тактическое ядерное оружие. Поэтому, прежде чем делать заявления [в адрес Москвы], надо все-таки учитывать возможные последствия. Вполне может прилететь «Орешник» [по офису Зеленского в Киеве]», — сказал Колесник.

По его словам, бомбоубежища не помогут спастись украинским чиновникам от соответствующих ударов ВС РФ. В связи с этим он призвал Владимира Зеленского быть «осторожнее в высказываниях». Возмездие может произойти в отношении его самого, констатировал парламентарий.

До этого Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину, она без сомнения выстоит в ходе конфликта. Он подчеркнул, что любая попытка «подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается». Все попытки «стереть» ее завершались тем, что «враждебные империи рассыпались», сказал глава государства.

Ранее Сибига анонсировал «решительные действия» Украины в ответ на удары ВС РФ.