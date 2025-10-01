На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии допустил начало третьей мировой войны

Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Третья мировая война может начаться в любой момент, если одна из крупных держав допустит ошибку. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита лидеров стран Евросоюза в Копенгагене, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

По его словам, сегодня конфликтная ситуация настолько напряженная, что если кто-то из серьезных игроков на мировой арене, более крупная страна, чем Венгрия, совершит ошибку, из этого может вылиться что угодно, в том числе мировая война.

В августе Орбан заявлял, что угрозу третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Также западные чиновники заявили изданию Politico, что обстановка в Европе в данный момент напоминает ту, что складывалась незадолго до начала Первой мировой войны. Они считают, что есть риск эскалации.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о риске третьей мировой войны.

