Трамп высказался о риске третьей мировой войны

Трамп заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне

Мир больше не приближается к третьей мировой войне. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину, сообщает ТАСС.

Говоря об украинском конфликте, глава Белого дома заявил, что при администрации предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ситуация только ухудшалась.

«Я думаю, что дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет», — сказал американский лидер.

Он также отметил, что это является «хорошей новостью».

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что угрозу третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.

15 августа Трамп заявил, что если бы не его победа на выборах, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

Встреча Трампа и Путина состоялась на Аляске 15 августа. Президенты США и РФ говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, что третья мировая война уже идет.