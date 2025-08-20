На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о риске третьей мировой войны

Трамп заявил, что мир больше не приближается к третьей мировой войне
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Мир больше не приближается к третьей мировой войне. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину, сообщает ТАСС.

Говоря об украинском конфликте, глава Белого дома заявил, что при администрации предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ситуация только ухудшалась.

«Я думаю, что дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет», — сказал американский лидер.

Он также отметил, что это является «хорошей новостью».

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что угрозу третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске.

15 августа Трамп заявил, что если бы не его победа на выборах, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

Встреча Трампа и Путина состоялась на Аляске 15 августа. Президенты США и РФ говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме рассказали, что третья мировая война уже идет.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами