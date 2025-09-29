На Западе сравнили обстановку в Европе с началом Первой мировой войны

Обстановка в Европе в данный момент напоминает ту, что складывалась незадолго до начала Первой мировой войны. Об этом Politico западные чиновники.

Они считают, что есть риск эскалации,

Собеседники издания признались, что обеспокоены из-за перспектив наступления «момента Франца Фердинанда» — ситуации, при которой внезапная эскалация может втянуть европейский континент в конфликт, как это произошло после убийства австрийского эрцгерцога в 1914 году. Считается, что это событие спровоцировало Первую мировую войну.

28 июля 1914 года, через месяц после убийства Фердинанда, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 30 июля Россия, «единая по вере со славянскими народами», объявила о начале всеобщей мобилизации.

После отказа России отменить мобилизацию Германия объявила войну. Спустя несколько дней войну России объявила Австро-Венгрия. Далее в конфликт вступили Великобритания и Франция (в составе Антанты вместе с Российской империей). К Германии и Австро-Венгрии присоединилась Италия. Затем в войну вступили и другие государства.

Считается, что Первая мировая война повлекла за собой распад четырех империй — Германской, Австро-Венгерской, Османской и Российской.

27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Россию тревожат рассуждения ряда лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне.

Ранее в МИД России заявили, что Украина хочет устроить бойню на европейском континенте.