Саммит на Аляске предотвратил третью мировую, заявил Орбан

Орбан: угрозу третьей мировой войны уменьшила только встреча Трампа и Путина
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Угрозу третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам онлайн-саммита с лидерами ЕС.

«Подтвердилось, что опасность третьей мировой войны смогла уменьшить только встреча Трампа и Путина», — написал венгерский политик.

Также он отметил, что лидеры ЕС на этом онлайн-саммите пришли к выводу, что стратегия изоляции России «провалилась». Кроме того, удалось прийти к пониманию, что российско-украинский конфликт может быть завершен только дипломатическим путем, а не на фронте. По словам Орбана, подтвердилось и то, что членство Украины в Евросоюзе не даст ей никаких гарантий безопасности.

Встреча Трампа и Путина состоялась на Аляске 15 августа. Президенты США и России говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

19 августа Трамп в Белом доме встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями ЕС и НАТО. Следующим шагом, по словам главы Белого дома, будут переговоры Путина и Зеленского.

Ранее были названы два города, где может пройти встреча Путина, Трампа и Зеленского.

