Российский адмирал дал совет Трампу из-за ядерных подлодок США

Адмирал Комоедов: ядерные подлодки Трампа не могут подойти к границам России

Ядерные подводные лодки США не могут подходить близко к границам России. Об этом aif.ru заявил бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.

«Атомные подлодки США несут боевую службу на подходах к нашим основным военно-морским базам», — пояснил военный.

Адмирал напомнил, что речь идет о Камчатке, в Баренцевом море, Кольском заливе.

Комоедов также отметил, что иногда американские подлодки могут нести службу в Белом море, особенно во время испытаний российских образцов этой техники.

По словам Комоедова, стратегические подлодки, которые несут ядерное оружие, не могут близко подходить к побережью другой страны.

Адмирал добавил, что «Трампу нужно изучить структуру ВМС своей страны, чтобы понимать, как он может использовать свои подлодки».

30 сентября Трамп выступил перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. В своей речи он в очередной раз заявил, что «очень разочарован» в президенте РФ Владимире Путине из-за продолжительности конфликта на Украине, и снова назвал Россию «бумажным тигром», вопреки обещанию больше так не делать. При этом Трамп выразил надежду, что с конфликтом на Украине удастся «покончить». Президент США также объяснил, зачем приказал направить атомные подлодки к берегам России. О чем еще говорил глава Белого дома перед офицерами — в материале «Газеты.Ru».

При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в реальности отправки американских ядерных подводных лодок к российским берегам, о которой рассказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.