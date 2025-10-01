Медведев усомнился, что Трамп отправил к берегам России американские подлодки

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнение в реальности отправки американских ядерных подводных лодок к российским берегам. Соответствующее заявление политик разместил в своей социальной сети X.

«Трамп вновь рассказывает о субмаринах, которые он «отправил к российским берегам», описывая в этой серии, «что они были очень хорошо спрятаны», — написал Медведев.

В качестве комментария к заявлениям американской стороны зампред Совбеза процитировал фразу из советского детективного сериала: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

30 сентября президент США Дональд Трамп выступил перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. В своей речи он в очередной раз заявил, что «очень разочарован» во Владимире Путине из-за продолжительности конфликта на Украине, и снова назвал Россию «бумажным тигром», вопреки обещанию больше так не делать. При этом Трамп выразил надежду, что с конфликтом на Украине удастся «покончить». Президент США также объяснил, зачем приказал направить атомные подлодки к берегам России. О чем еще говорил глава Белого дома перед офицерами — в материале «Газеты.Ru».

1 августа Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания Дмитрия Медведева на ядерную тематику.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.