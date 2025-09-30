«Она нам слегка угрожала»: Трамп объяснил, зачем отправил к берегам России атомные подлодки

Президент США Дональд Трамп выступил перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. В своей речи он в очередной раз заявил, что «очень разочарован» во Владимире Путине из-за продолжительности конфликта на Украине, и снова назвал Россию «бумажным тигром», вопреки обещанию больше так не делать. При этом Трамп выразил надежду, что с конфликтом на Украине удастся «покончить». Президент США также объяснил, зачем приказал направить атомные подлодки к берегам России. О чем еще говорил глава Белого дома перед офицерами — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп принял решение направить две атомные подводные лодки к берегам России из-за упоминания слова «ядерный» в угрозах от российских политиков. Об этом он рассказал сегодня, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил страны. Это совещание прошло на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния) и было организовано военным министром США Питом Хегсетом.

«Россия нам слегка угрожала не так давно... Это был глупый человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться словом «ядерное» направо и налево», — сказал Трамп.

Президент США приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах» в начале августа, после заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и их перепалки в соцсети.

Трамп также заявил, что американская атомная подлодка (или подлодки) «просто находится в соответствующем районе», но выразил уверенность в том, что ее не придется использовать.

При этом он подчеркнул, что США «на 25 лет опережают Россию и Китай» в развитии технологий производства подлодок, но в общем рейтинге «Россия — вторая».

На данный момент в арсенале подводного флота Соединенных Штатов находится 71 атомная подлодка.

Трамп снова разочарован в Путине

Выступая перед высшим офицерским составом Вооруженных сил США, Трамп вновь заявил, что «разочарован» в российском президенте Владимире Путине, так как рассчитывал на быстрое урегулирование конфликта на Украине.

«Я так разочарован в Путине. Я думал, он покончит с этим делом. Он должен был покончить с этой войной за неделю <...> И я сказал ему: «Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год сражаетесь в войне, которая должна была закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?» — спросил политик.

За последние месяцы Трамп уже несколько раз заявлял, что разочарован действиями российского президента. А неделей ранее он допустил, что российско-украинский конфликт продлится еще долго.

Глава Белого дома назвал происходящее на Украине «худшим военным конфликтом со времен Второй мировой войны», в котором за неделю боевых действий гибнут «тысячи солдат». В то же время он выразил уверенность, что конфликт в конечном счете удастся завершить.

«В теории. Я сейчас постучу по дереву, потому что ты до конца ни в чем не можешь быть уверенным», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что США продают оружие НАТО по «полной, справедливой цене». Альянс передает вооружения Киеву, поэтому Вашингтон «не вовлечен» в боевые действия.

В то же время Трамп по-прежнему рассчитывает на встречу Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Нам осталось урегулировать один [конфликт], и нам нужно урегулировать его с президентом Путиным и Зеленским. Нужно собрать их вместе и покончить с этим», — заявил политик на совещании.

По мнению Трампа, урегулирования украинского кризиса можно добиться «только посредством силы», ведь «если бы мы были слабы, они (власти России — прим. ред.) бы даже не сняли трубку».

Президент США признал, что ошибся насчет конфликта России и Украины, ведь он оказался самым сложным из всех, которые Трамп пытался «утрясти». В то же время он считает, что урегулирование этого кризиса позволит создать «нечто великое».

«У нас есть почти все, нам нужна одна подпись. И если они не поставят подпись, за это придется платить в аду. Надеюсь, что они подпишут соглашение ради собственного же блага и мы создадим нечто великое», — сказал Трамп.

Рассуждая о конфликтах, американский лидер вновь выразил уверенность, что должен получить Нобелевскую премию мира. По его словам, «это будет большим оскорблением для нашей страны», если награду получит кто-то другой. При этом возможную номинацию на премию он связывает не с окончанием боевых действий на Украине, а с завершением войны на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что число остановленных им войн после возвращения в Белый дом достигнет восьми, если ХАМАС примет мирный план, который он представил накануне.